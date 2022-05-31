Petrol
119.51
1.62%
Euro
17.6437
-0.12%
Dolar
16.4246
0.27%
Altın
978.47
0.11%
Borsa
2545
0.71%
Bitcoin
518.625
3.45%
BTXN Coin
12.33
-1.36%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Vladimir Putin'i iktidara getiren Kremlin danışmanı istifa etti

    Putin'in göreve gelmesinde önemli rolü olan eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı Valentin Yumashev, Kremlin'deki danışmanlık görevinden istifa etti.
    • 31.05.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin'i iktidara getiren Kremlin danışmanı istifa etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'de istifalar ve tepkiler hız kesmeden sürüyor.

    İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi.

    Putin'in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı ve Kremlin Danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti.

    "Bu onun isteğiydi"

    Yumashev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltsin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev'in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum." dedi.

    Putin'in göreve gelmesinde önemli rolü vardı

    Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

    Ailesel bağları vardı

    Putin'in siyasi politikası yıllara bağlı olarak farklılık gösterse de Rus lider Yumashev ailesiyle bağlarını hep korudu.

    İHA'nın haberine göre, Valentin Yumashev ve eşi Tatyana'nın büyük kızları Maria ise Ukrayna'ya saldırının gerçekleştiği 24 Şubat'ta Ukrayna bayrağını paylaşarak "Savaşa hayır" notunu düşmüştü.

    Vladimir Putin i iktidara getiren Kremlin danışmanı istifa etti #1

    Vladimir Putin i iktidara getiren Kremlin danışmanı istifa etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev'de son durum
    Dünya

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev'de son durum

    'Rusya'ya ulaşabilecek roketler göndermeyeceğiz'
    Dünya

    'Rusya'ya ulaşabilecek roketler göndermeyeceğiz'

    Görüş Bildir