Vladimir Putin'i iktidara getiren Kremlin danışmanı istifa etti

Putin'in göreve gelmesinde önemli rolü olan eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı Valentin Yumashev, Kremlin'deki danışmanlık görevinden istifa etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'de istifalar ve tepkiler hız kesmeden sürüyor.

İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi.

Putin'in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı ve Kremlin Danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti.

"Bu onun isteğiydi"

Yumashev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltsin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev'in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum." dedi.

Putin'in göreve gelmesinde önemli rolü vardı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

Ailesel bağları vardı

Putin'in siyasi politikası yıllara bağlı olarak farklılık gösterse de Rus lider Yumashev ailesiyle bağlarını hep korudu.

İHA'nın haberine göre, Valentin Yumashev ve eşi Tatyana'nın büyük kızları Maria ise Ukrayna'ya saldırının gerçekleştiği 24 Şubat'ta Ukrayna bayrağını paylaşarak "Savaşa hayır" notunu düşmüştü.