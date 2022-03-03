Vladimir Putin'in mal varlığı gündem oldu

Rus liderin, yaklaşık 200 milyar dolar servete sahip olduğu iddia edildi.

Rusya, Ukrayna saldırıları nedeniyle Batı tarafından ağır yaptırımlarlara maruz kaldı.

Moskova birçok uluslararası organizasyondan dışlanırken, Rus milyarderler ve bankaları da ambargoların hedefi oldu.

ABD BASINI PUTİN'İN MAL VARLIĞINI İNCELİYOR

Böyle bir dönemde ABD basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını mercek altına aldı.

CNN International'ın "Vladimir Putin'in varlığı ne kadar? Neredeyse kimse kesin olarak bilmiyor" başlıklı haberinde, ABD ve Avrupa'nın Putin'e yeni yaptırımlar duyurduğunu anımsattı.

"YAPTIRIMLARIN ETKİSİ SEMBOLİK KALABİLİR"

Ancak bu yaptırımların etkisinin büyük ölçüde sembolik kalabileceği, Putin'in kişisel servetinin milyarlarca dolar olduğuna inanıldığı kaydedildi. Bununla birlikte söz konusu servetin tam miktarı ve nerede olabileceği hakkında yeterli bilgi olmadığına dikkat çekildi.

"SERVETİ 200 MİLYAR DOLAR CİVARINDA" İDDİASI

Bir dönem Rusya'da yatırım yapan İngiliz finansçı Bill Browder'ın "Putin'in saat koleksiyonu, resmi maaşının kat kat üzerinde" açıklaması aktarıldı.

Rus liderin servetinin 200 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiği ve bunun da onu dünyadaki en zengin insanlar arasına yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı.