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    Vladimir Putin'in savaşı durdurmak için 5 şartı

    Putin, Ukrayna'nın 5 maddelik isteğini yerine getirmesi durumunda savaşa son verecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 09:47
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    Vladimir Putin'in savaşı durdurmak için 5 şartı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusuna verdiği talimatla Ukrayna'yı kuşattı.

    Savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü.

    Dünya, Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını bekliyor.

    Savaşın durdurulması için üst düzey diplomatik görüşmeler devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıktı.

    Putin, daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti.

    PUTİN'İN 5 ŞARTI

    Buna göre; savaşın durması için Ukrayna'nın bu şartları kabul etmesi gerekiyor;

    • Kırım, Rus toprağı olarak kabul edilecek.
    • Ukrayna Donbass'tan vazgeçecek.
    • Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak.
    • Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak.
    • Ukrayna ordusunda Nazi düşüncesinden arındırılacak.

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