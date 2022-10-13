Vladimir Putin'in Türkiye'de gaz merkezi önerisi dünyanın gündeminde

Türkiye'de gaz aktarma merkezinden söz eden Rus liderin ifadeleri konuşuluyor. Gazeteler, Putin'in Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye çalıştığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz." dedi.

Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Putin'in mesajı, geniş yankı uyandırdı.

Bloomberg, gelişmeyi, "Kremlin, Kuzey Akım'ı değiştirmek için Türk gaz bağlantılarını artırıyor." diye yazdı.

Bloomberg: Erdoğan ile görüşme öncesi gaz merkezi teklifi yaptı

Doğalgaz akışında yeni bir yönlendirmeyle Türkiye'de gaz merkezi oluşturulabileceği belirtilerek, Ankara'nın teklifi değerlendireceği aktarıldı.

Putin'in bu açıklamasının, Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yapıldığına dikkat çekildi.

"Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye çalışıyor"

Haberde, "Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği ile ilişkisi keskin bir şekilde bozulan Kremlin, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye çalışıyor." denildi.

"Oradaki güvenlik seviyesi daha yüksek"

Putin'in, Ankara'nın ilgi göstermesi halinde Türkiye'ye yönelik ilave doğalgaz boru hatlarının inşasının mümkün olabileceğini söylediği, "Ekonomik olarak uygun ve son olaylar göz önüne alındığında, oradaki güvenlik seviyesi önemli ölçüde daha yüksek." şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Reuters: Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz dağıtım merkezi kurulabilir

Reuters, "Putin, Türkiye'deki gaz merkezini tartışıyor" başlıklı haberinde, gelişmenin ayrıntılarına yer verdi.

Rus liderin, "Kayıp hacimleri Baltık Denizi'nin dibindeki Kuzey Akım hatlarından Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz. Böylece Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz dağıtım merkezini oluşturabiliriz." önerisine vurgu yapıldı.

Gazprom olumlu bakıyor

Haberde, "Sorun şu ki, Putin Ukrayna'ya asker gönderdikten sonra Avrupa Birliği ülkeleri Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını sona erdirmeye çalışıyorlar." tespitinde bulunuldu.

Gazprom CEO'su Alexey Miller'ın, Karadeniz'deki Türk Akımı boru hattına övgüde bulunduğu, "Gaz merkezine gelince, Avrupa Birliği ve Türkiye sınırında bir ticaret platformu konusunu ele alabileceğimize şüphe yok." dediği aktarıldı.

Pravda: Putin'den yeni rota

Rusya basınından Pravda gazetesi, "Putin, Türkiye üzerinden yeni bir rota sundu." diye yazdı.

Vladimir Putin'in, Karadeniz üzerinden Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulabileceğinden söz ettiği belirtildi.

Putin'in, bu konuda Avrupalıların ilgisinin gerekliliğinin altını çizdiğine işaret edildi.

Kathimerini: Putin, gaz arzını Karadeniz'e yönlendirebilir

Yunanistan basınından Kathimeri'nin İngilizce servisi, konuyla ilgili haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin'in karesini paylaştı.

Haberde, "Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gaz arzını Karadeniz'e yönlendirebileceğini ve hatta Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabileceğini söyledi." denildi.