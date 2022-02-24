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    Vladimir Zelenskiy: Anti-Putin koalisyonu oluşturuyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, peş peşe yaptığı telefon görüşmeleri üzerine yeni bir karar aldıklarını açıkladı.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 17:23
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    Vladimir Zelenskiy: Anti-Putin koalisyonu oluşturuyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya krizine ilişkin bir paylaşım yaptı.

    Rusya'nın saldırısı üzerine telefon görüşmelerini sürdüren Vladimir Zelenskiy, ‘anti-Putin’ koalisyonu oluşturduklarını duyurdu.

    "KARARLI EYLEMLER BEKLİYORUZ"

    Zelenskiy; paylaşımında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

    Paylaşımın devamında ise "Ordumuz için somut yaptırımlar ve somut yardımlar hakkında konuştum. Kararlı eylemler bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Vladimir Zelenskiy: Anti-Putin koalisyonu oluşturuyoruz #1


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