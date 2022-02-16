Vladimir Zelenskiy, Birlik Günü'nü kutladı

Zelenskiy, paylaştığı mesajında, "Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halkının “Birlik Günü”nü kutladı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etmişti.

"HEPİMİZİ BİRLEŞTİREN..."

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü’müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Farklıyız, farklı yaşlarda, cinsiyetlerde, farklı şehirlerden, farklı dinlerdeniz. Hepimizi birleştiren, hep beraber barış içinde mutlu yaşama isteği.

"BİRLİK İÇİNDE EVİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Bunu hak ediyoruz çünkü Ukrayna’da kendi evimizdeyiz. Kimse Ukrayna’yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz. Mavi-sarı Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

16 ŞUBAT'TA SALDIRI DÜZENLENECEK İDDİASI

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.