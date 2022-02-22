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    Vladimir Zelenskiy: Kuzey Akım 2 projesi bitirilmeli

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek 'Kuzey Akım 2' projesine değindi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 13:44
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    Vladimir Zelenskiy: Kuzey Akım 2 projesi bitirilmeli

    Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim dün itibarıyla yeni bir boyuta ulaştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameye imza attı.

    Vladimir Putin'in bu Donbas hamlesi ise tepkileri beraberinde getirdi.

    Birçok ülke Rusya'ya ilişkin yaptırım kararı alırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

    Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın daha fazla saldırganlık için zemin oluşturduğunu söyledi.

    "YAPTIRIMLAR İÇİN ÇATIŞMAYI BEKLEMEYİN"

    Yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Vladimir Zelenskiy, "Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin.

    "KUZEY AKIM 2 PROJESİ SONLANMALI"

    Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım." dedi.

    "YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

    Konuşmasında dünyaya çağrı yapan Zelenskiy, şu ifadelere yer verdi:

    "Acil yardıma ihtiyacımız var. NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak.

    "TÜM AVRUPA TEHDİT ALTINDA"

    Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır. Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir.

    "HİÇ KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR AMA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

    Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir. Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız."

    Vladimir Zelenskiy: Kuzey Akım 2 projesi bitirilmeli #1


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