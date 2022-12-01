Vladimir Zelensky, savaşın biteceği tarihi verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşın önümüzdeki aylar içerisinde biteceğini söyledi.

Rusya Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, 9'uncu ayında devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, günlük görüntülü mesajında vatandaşlarına seslendi.

Zelensky, savaşın cephedeki son gelişmelerini bildirdi.

"İşgalcilerin niyetlerine karşı önlemler hazırlıyoruz"

Güvenlik yetkilileri ile bugün bir toplantı gerçekleştirerek Ukrayna'da tüm cephe hatlarındaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelensky, "İşgalcilerin niyetlerini analiz ediyoruz ve karşı önlemler hazırlıyoruz." dedi.

"Kiev'de 6 milyon abonenin elektriği kesilmiş durumda"

Rusya'nın son dönemlerde gerçekleştirdiği saldırılarda hedef aldığı enerji altyapılarında onarım çalışmalarının sürmesine rağmen Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin devam ettiğini aktaran Zelensky, "Bu akşam itibarıyla ülkemizin çoğu bölgesinde ve Kiev'de yaklaşık 6 milyon abonenin elektriği kesilmiş durumda." diye söyledi.

"Savaşın önümüzdeki aylarda biteceğine inanalım"

Öte yandan Zelensky, New York Times gazetesi tarafından düzenlenen "DealBook" konulu zirveye telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşı değerlendirdi.

Konuşmasında savaşın bitmesi için gereken koşullara değinen Zelensky,"Savaş, biz kazandığımızda ya da Rusya Federasyonu istediği zaman bitecek. Rusya ancak zayıf olduğunu, izole edildiğini ve bu konuda ortağı olmadığını hissettiğinde bunu yapmak isteyebilir. Bunun önümüzdeki birkaç ay içinde biteceğine inanalım." ifadesini kullandı.