Vladimir Zelenskiy'den ülkeden kaçan vekil ve iş adamlarına çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya işgali ihtimaline karşı ülkeden özel uçaklarla kaçan milletvekili ve iş adamlarına çağrı yaparak "24 saat içinde dönün" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ AVRUPANIN GÜVENLİĞİ DEMEKTİR"

Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT İÇİNDE DÖNÜN"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Öte yandan Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



