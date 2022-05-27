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    Vladimir Zelensky: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu söyledi.
    • 27.05.2022 - 21:33
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    Vladimir Zelensky: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.

    Zelensky, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.

    "22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor"

    Devlet Başkanı Zelensky açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi. Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.

    Vladimir Zelensky: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor #1


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