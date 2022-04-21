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    Vladimir Zelensky: 934 yerleşim birimini kurtardık

    Ukrayna Lideri Zelensky, bugüne kadar Rus ordusundan geri aldıkları bölgelerin sayısını açıkladı.
    • 21.04.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:34
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    Vladimir Zelensky: 934 yerleşim birimini kurtardık

    Rusya'nın bombardımanı altında olan Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

    Ülke lideri Vladimir Zelensky son olarak bir video mesaj yayınladı.

    Charler Michel ziyaretini değerlendirdi

    Dün gerçekleşen AB ziyaretine değinen Zelensky, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile kapsamlı ve verimli görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

    Michel ile Ukrayna'ya sağlanacak yardımları, ülkenin AB'ye üyelik sürecini müzakere ettiklerini ifade eden Zelensky, savaş sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşası için atılacak adımları da ele aldıklarını belirtti.

    Vladimir Zelensky: 934 yerleşim birimini kurtardık #1

    "934 yerleşim birimini kurtardık"

    AA'nın haberine göre Ukrayna ordusunun kurtardığı bölgelerde hayatın normale dönmeyi sürdüğünü bildiren Zelensky, "934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435'inde polis, 431'de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz." bilgisini verdi.

    'Mayın' tehlikesi

    Zelensky, kurtarılan bölgelerde Rus ordusunun döşediği mayınlar ve patlamamış mühimmatın büyük tehlike oluşturduğunu, bunları etkisiz hale getirmenin çok zaman ve çaba gerektirdiğini de söyledi.


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