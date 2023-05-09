Vladimir Zelensky: AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi vermeye hazır Ukrayna lideri Zelensky, Leyen ile Kiev'de görüşme gerçekleştirdi. Zelensky, AB yetkilisine mühimmat konusunda teşekkür etti.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Başkent Kiev'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"1 milyon top mermisi sağlamaya hazırlar"

Ukrayna'nın her gün Rus saldırganlığına karşı savunmanın etkinliğini gösterdiğine işaret eden Zelensky, şöyle dedi:

Düşürülen her terör füzesi, Rus saldırılarını püskürtmedeki askerlerimizin her başarısı saldırganı yenebileceğimizin kanıtıdır. Ukrayna'nın savaş yetenekleri, Rusya'nın yetenekleriyle orantılı.



Bu bağlamda AB'nin Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan mühimmat ve 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğu için Leyen'e teşekkür ettim.

AB'ye üye olmak istiyor

Ukrayna-AB ilişkilerindeki yapay siyasi belirsizliği ortadan kaldırma zamanı geldiğini kaydeden Zelensky, şu ifadeyi kullandı:

Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılması konusunda olumlu karar alma zamanı geldi.

"İstişare grubu oluşturmayı öneriyoruz"

Von der Leyen ile görüşmede Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatına yönelik AB'nin uyguladığı kısıtlamaları ele aldıklarını aktaran Zelensky, ülkesinin ihracatına yönelik herhangi bir kısıtlamanın kabul edilemez olduğunu çünkü bunun Rusya'nın yeteneklerini güçlendireceğini söyledi ve ekledi:

İlgili sorunları izlemek ve Ukrayna ile istişare etmeden ticaretle ilgili herhangi bir kararı vermekten kaçınmak için bir istişare grubu oluşturmayı öneriyoruz.

AB'den güçlü kararlar ve tüm ticari kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını beklediğini ifade eden Zelensky, von der Leyen ile görüşmenin ticari kısıtlamaların kaldırılması için siyasi iradenin olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.