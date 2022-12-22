Vladimir Zelensky: ABD'den iyi sonuçlarla ayrılıyoruz

ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolundan görüntü paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesine yardımcı olacak sonuçlarla döndüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 24 Şubat'ta başlayan savaştan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

Zelensky, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

"Bize yardımcı olacak şeylerle dönüyoruz"

Volodimir Zelenskiy, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle." ifadesini kullandı.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Anlaşmalar hakkında daha sonra konuşacağız"

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.