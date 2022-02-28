Vladimir Zelensky: Acilen Avrupa Birliği'ne katılmak istiyoruz

Ukrayna lideri, Brüksel'e yaptığı çağrıda, Kiev olarak derhal AB'de yer almak istediklerini vurguladı.

Rusya'nın saldırıları karşısında Batılı ülkeler, Ukrayna ordusuna askeri yardım gönderme kararı aldı.

Daha önce NATO ve Avrupa Birliği'nde yer alma talebini dile getiren Kiev yönetimi, tekrar benzer bir açıklamada bulundu.

"AB'YE DERHAL KATILIM" ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ulusa sesleniş konuşmasında, acilen Avrupa Birliği'ne katılmak istediklerini söyledi.

Zelensky, "Avrupa Birliği'ne yeni bir özel prosedür yoluyla Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNDAN EMİNİM"

Hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir araya gelmek olduğunu belirten Zelensky, "Mümkün olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri, Rus güçlerinin saldırısının ilk dört gününde 16 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 45 çocuğun da yaralandığı bilgisini paylaştı.

"UKRAYNALILAR DÜNYAYA KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, en az 102 sivilin öldürüldüğünü dile getirmiş, ancak gerçek rakamların muhtemelen çok daha yüksek olduğu konusunda uyarmıştı.

Rus askerlerinden silahlarını bırakmalarını isteyen Vladimir Zelensky, "Ukraynalılar, dünyaya kim olduğumuzu gösterdi. Rusya ise ne hale geldiğini gösterdi." diye konuştu.

BATI'YA TEŞEKKÜR

"Ekipmanınızı bırakın. Defolun buradan. Komutanlarınıza inanmayın. Propagandacılara inanmayın. Hayatınızı kurtarın." şeklinde konuştu.

Batı'ya desteği için bir kez daha teşekkür eden Zelensky, "Savaş karşıtı koalisyonumuzun desteği koşulsuz ve emsalsizdir." dedi.

Zelensky'in açıklamaları, Rus ve Ukraynalı müzakereciler Belarus sınırında müzakere etmeye hazırlanırken geldi.