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    Vladimir Zelensky: Askerlerimiz birer kahraman

    Donetsk'teki çatışmalara işaret eden Zelensky, bölgede mevzi tutan tüm askerlerini 'kahraman' ilan etti.
    • 27.10.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 12:38
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    Vladimir Zelensky: Askerlerimiz birer kahraman

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile çatışmalara giren Ukrayna askerlerinden övgüyle söz etti.

    Zelensky, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği günlük konuşmasında, çatışmalarda başarılar elde ettiklerini söyledi.

    Rus güçlerine karşı mücadeleye işaret eden Zelensky, "En şiddetli çatışmalar, Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Avdiyivka'da." dedi.

    Askerlerine övgüde bulundu

    Söz konusu bölgedeki insanların ölüme sürüklendiğini anlatan Zelensky, "Topçu saldırılarını orada yoğunlaştırıyorlar." diye konuştu.

    Zelensky, sözü askeri güçlere getirerek, "Donetsk bölgesinde bu yönlerde mevzi tutan tüm askerlerimiz birer kahramandır." ifadesini kullandı.

    Vladimir Zelensky: Askerlerimiz birer kahraman ViDEO

    Halka çağrı: Enerji harcarken dikkatli olun

    AA'nın haberine göre, Zelensky ayrıca, Luhansk bölgesindeki cesaretlerinden dolayı 25. Hava İndirme Tugayı askerlerini kahraman ilan etti.

    Ukrayna lideri, Rus güçlerinin hedefinde olan enerji alt yapılarındaki tahribatı onarmak için her türlü çabayı gösteren enerji uzman ve işçilerine de teşekkür etti.

    Planlı kesintilerin devam edeceği vurgusunu yapan Vladimir Zelensky, halkını enerji harcarken “dikkatli” olmaya çağırdı.

    Vladimir Zelensky: Askerlerimiz birer kahraman #1


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