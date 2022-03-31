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    Vladimir Zelensky, Avustralya'dan zırhlı araç istedi

    Avustralya Parlamentosu'na seslenen Zelensky, ülkesinin savunmasına yardımcı olunmasını istedi. Zelensky, "Ukrayna'ya yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız var" dedi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:04
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    Vladimir Zelensky, Avustralya'dan zırhlı araç istedi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkelerin parlamentolarına seslenmeye devam ediyor.

    Zelensky, son konuşmasını, telekonferans yöntemiyle Avustralya Parlamentosu'nda gerçekleştirdi.

    SİLAHLANDIRMA ÇAĞRISI

    Avustralya Başbakanı Scott Morison'un da hazır bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde toplanan milletvekilleri ve senatörler, Zelensky'i dinledi.

    Rusya ile savaşan Ukrayna güçlerinin daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirten Zelensky, "En çok da bu kötülüğe karşı savaşanları silahlandırmayız." dedi.

    ZIRHLI ARAÇLARDAN İSTEDİ

    Avustralya’nın Bushmaster adlı zırhlı askeri araçlarının Ukrayna’ya gönderilmesini isteyen Zelensky, "Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Silahlanma açısından konumumuzu güçlendirebilecek diğer ekipmanlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz." ifadelerini kullandı.

    "DİĞER ÜLKEKLERİN BAŞINA DA BENZER ŞEYLER GELEBİLİR"

    Rusya’nın cezalandırılmaması durumunda diğer ülkelerin başına da benzer şeyler gelebileceğini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus saldırganlığı nedeniyle bölgemizde her ne oluyorsa, ülkeniz ve halkınız için de gerçek bir tehdit var demektir çünkü bu kötülüğün doğasıdır." dedi.

    MORRISON, ZELENSKY'E "DEMOKRASİ ASLANI" DİYE HİTAP ETTİ

    Avustralya’nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların süreceğini belirten Başbakan Morrison, Zelensky’e hitaben "Bugün burada, Avustralya'nın demokrasi evinde sizi demokrasinin aslanı olarak karşılıyoruz." dedi.

    Ukrayna’nın, Avustralyalıların dualarının yanı sıra silah ve askeri yardımlarına da sahip olduğunu vurgulayan Morrison, "Sizin yanınızdayız Sayın Başkan ve Moskova'nın savaş suçlusunun yanında değiliz." ifadelerini kaydetti.

    Vladimir Zelensky, Avustralya dan zırhlı araç istedi #1

    "PUTİN BATI'YI BÖLEMEYECEK"

    Parlamentoda Zelensky’nin sesini duymaktan onur duyduğunu belirten ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Anthony Albanese, Batı’yı bölmeye çalışan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başarılı olmayacağını söyledi.

    UKRAYNA'YA 25 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM

    Başbakan Morrison, Zelensky’nin konuşmasından sonra ülkesinin Ukrayna’ya 25 milyon Avustralya doları (18,7 milyon ABD doları) ek yardımda bulunacağını açıkladı.

    Morrison’un açıkladığı ek yardımla Avustralya hükümetinin, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımlar toplam 181 milyon Avustralya dolarına yükseldi.

    Avustralya, Ukrayna'ya daha önce 91 milyonu askeri, 65 milyonu da insani olmak üzere 156 milyon Avustralya doları yardımda bulunmuştu.


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