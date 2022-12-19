Vladimir Zelensky: Bahmut kilit önemde

Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Zelensky, "Olası tüm savunma senaryolarına hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili konuştu.

Zelensky, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Bahmut şehrinin savunmasının öneminden bahsetti.

"Bahmut yönü kilit öneme sahip"

Zelensky, "Bahmut yönü kilit öneme sahip. Şehir kontrolümüz altında, ama işgalciler orada bir tek duvarın bile sağlam bırakılmaması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Cephenin diğer noktalarında da Rus kuvvetlerine karşı mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Zelensky, "Zaporijya bölgesi, Herson bölgesi, genel olarak güneyde işgalcilerin potansiyelini kademeli olarak azaltıyoruz." dedi.

"Olası tüm savunma senaryolarına hazırlanıyoruz"

Ordusunun yetkilileri ile ayrıca, Ukrayna'nın Rusya ve Belarus ile olan sınırlardaki güvenlik durumunu da görüştüklerini dile getiren Zelensky, "Hem Rusya hem de Belarus ile olan sınırın korunması da her zaman önceliklidir. Olası tüm savunma senaryolarına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Karanlıkta kalan 9 milyon insana tekrar elektrik verildi

Rus kuvvetlerinin en son 16 Aralık'ta Ukrayna'daki enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırıları sonucu ciddi elektrik kesintilerin meydana geldiğine işaret eden Zelensky, elektriksiz kalan 9 milyona yakın insana tekrar elektrik hizmetinin verildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı, kış döneminde "Barış İçin Zirve" konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışmalar başlattıklarını belirterek, ortak ülkelerin liderlerini söz konusu zirveye katılmaya davet etti.