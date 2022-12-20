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    Vladimir Zelensky, Bahmut'a ziyaret düzenledi

    Savaşta ağır yıkımın yaşandığı şehre giden Zelensky, askerlere ödüllerini verdi. Ukraynalı lider, ziyaretini habersiz bir şekilde gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 15:57
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    Vladimir Zelensky, Bahmut'a ziyaret düzenledi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "kilit önemde" dediği Bahmut'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Zelensky, "Şehir kontrolümüz altında, ama işgalciler orada bir tek duvarın bile sağlam bırakılmaması için elinden geleni yapıyor." açıklamasından sonra habersiz şehre gitti.

    Zelensky'den sürpriz ziyaret

    Ziyareti sırasında Zelensky, yetkililerle görüşerek Ukraynalı askerlere ödüllerini verdi.

    Telegraph'ın haberine göre, yaz mevsiminden beri Bakhmut, Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan çatışmalara tanık oldu. Yoğun bombardıman ve kanlı saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

    Bahmut'ta ağır hasar oluştu

    Aylardır Rus kuvvetleri için önemli bir hedef haline gelen Bahmut, çatışmalar sonucu ağır hasar aldı.

    Savaştan önce nüfusu 70 bin olan şehirde çok az sayıda sivil kaldığı belirtiliyor.

    Ukraynalı yetkili: Ayaktayız, kazanacağız

    Rusya-Ukrayna Savaşı, 300'üncü gününe girdi. Bahmut'u ziyaret eden isimler arasında olan Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, "300 yılı aşkın bir süredir Rusya'dan kurtuluş mücadelemizde 300 gün nedir ki!" ifadesini kullandı.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Malyar, "Ayaktayız, mücadele ediyoruz, kazanacağız." diye yazdı.

    Vladimir Zelensky, Bahmut a ziyaret düzenledi #1


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