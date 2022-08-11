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    Vladimir Zelensky, Bill Clinton ile görüştü

    Ukrayna lideri, Clinton'a ülkesinin savunma ihtiyaçlarından bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:05
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    Vladimir Zelensky, Bill Clinton ile görüştü

    Ülkesi Rus güçlerinin saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, uluslararası görüşmelerini sürdürüyor.

    Zelensky'nin video konferans yöntemiyle son görüştüğü isim, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton oldu.

    Clinton'a teşekkür etti

    Görüşmeyle ilgili Zelensky'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna lideri, ABD'nin "çeşitli düzeylerdeki desteği" için Clinton'a teşekkür etti.

    Zelensky, "ABD, Rusya'nın bu çatışmayı dondurmasını önlememize yardım ediyor. Rusya'nın tam olarak istediği şey de bu. Yıllarca, on yıllarca devam eder. Buna izin veremeyiz." dedi.

    Zaporijya çağrısı

    Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının önemli olduğunu savunan Zelensky, Clinton'ı, "dünya toplumunun dikkatini Zaporijya Nükleer Santrali'nin bombalanmasına çekmek için kişisel yetkisini kullanmaya" çağırdı.

    Savunma ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilendirdi

    Ukrayna Devlet Başkanı, "Özgürlük ve demokrasinin temel değerler olduğu toplumların Ukrayna'daki savaşın aciliyet duygusunu kaybetmemeleri bizim için son derece önemli." diye ekledi.

    Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında da Bill Clinton'a bilgi verdi.

    Vladimir Zelensky, Bill Clinton ile görüştü #1

    Vladimir Zelensky, Bill Clinton ile görüştü #2


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