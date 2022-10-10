Vladimir Zelensky: Bizi yok etmeye çalışıyorlar

Vladimir Zelensky: Bizi yok etmeye çalışıyorlar

Ülkesinin başkenti vurulan Zelensky, Rusya'ya tepki gösterdi. Ukraynalı lider, "İşe giden insanları öldürdüler. Tutunalım ve güçlü olalım" dedi.

Ukrayna'nın adeta kalbi olan Kiev, art arda patlamalarla sarsıldı.

Kiev yöneticileri, saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kiev'in yanı sıra diğer birçok şehirde yaşanan saldırılar nedeniyle Telegram hesabından açıklama yaptı.

"Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar"

Zelensky, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler." dedi.

Ukrayna genelinde hava alarmı seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Zelensky, "Vurulan füzeler var. Maalesef ölü ve yaralılar var." ifadelerini kullandı.

Zelensky: Sığınaklardan ayrılmayın

Zelensky, "Lütfen sığınaklardan ayrılmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Tutunalım ve güçlü olalım." çağrısında bulundu.

Bir açıklama da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'dan geldi. Reznikov, ülkesinin cesaretinin "teröristlerin füzeleri başkentin kalbine isabet etse bile asla yok olmayacağını" söyledi.

Savunma Bakanı: Yıktıkları tek şey, Rusya'nın geleceği

Rus saldırılarının "Ukrayna'nın müttefiklerinin kararlılığını sarsmayacağını" ifade eden Reznikov, şöyle dedi:

"Geri dönülmez bir şekilde yıktıkları tek şey, (Rusya'nın) geleceğidir, dünya çapında hor görülen bir haydut terörist devletin geleceği."

Kiev'de art arda patlamalar yaşandı ViDEO







