Vladimir Zelensky, BM Genel Kurulu için ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Staten Island Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

DHA

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu başlıyor.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve eşi Olena Zelenska, BM 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine ulaştı.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olena Zelenska ve ben BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftası ve Washington D.C. ziyareti için ABD'ye geldik. BM'de Genel Kurul, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Zirvesi ve Güvenlik Konseyi toplantılarının yanı sıra bir dizi önemli ikili görüşmeye katılacağım.” dedi.

BM’nin paylaştığı programa göre Zelesnky, 13 ülke liderinin ardından Genel Kurul’a hitap edecek.

Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Zelensky, kentte bulunan Staten Island Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Ukraynalı askerleri de ziyaret etti.

Ukraynalı askerlere teşekkür eden Zelensky, “ABD ziyaretime en önemli şeyle başladım, Staten Island Üniversite Hastanesi'nde yaralı savaşçılarımızla buluştum. Hepsine hizmetleri için teşekkür ettim ve acil şifalar diledim. Ayrıca sağlık personeline ve Kind Deeds Vakfı'na teşekkür ettim ve ödüllendirdim.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)