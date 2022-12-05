Vladimir Zelensky: Bu kışı atlatmak zorundayız

Kış mevsiminin zorluklarına işaret eden Zelensky, "Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi. Ukrayna lideri, "İşgalcinin sahip olmadığı bir şeye sahibiz" diye konuştu.

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Rus ordusu sivil altyapıları hedef alırken, Ukrayna halkı su ve elektrik sıkıntısı yaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin karşılaştığı durumla ilgili açıklama yaparken direnç göstermeleri gerektiğini vurguladı.

"Kışı atlatmak için elimizden geleni yapmalıyız"

Zelensky, "Düşman, soğuğu ve zorluğu terörünün bir parçası haline getirmeyi ve kışı bize karşı kullanmayı çok umuyor." dedi.

Kışa katlanmak zorunda olduklarının altını çizen Zelensky, "Ne kadar zor olursa olsun bu kışı atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

Zelensky: İşgalcinin sahip olmadığı bir şeye sahibiz

Rusya'nın füzeler ve toplar konusunda avantajı olduğunu da söyleyen Zelensky, şöyle devam etti:

"Ama işgalcinin sahip olmadığı ve sahip olmayacağı bir şeye sahibiz: vatanımızı koruyoruz ve bu bize mümkün olan en büyük motivasyonu veriyor. Kışı atlatmak için her zamankinden daha dirençli ve birlik olmamız gerekiyor."





BM'nin mülteci hareketi endişesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), AB ülkelerine doğru büyük bir mülteci akışından ziyade Rusya'nın devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna içinde yerinden edilme sayısında bir artış öngörüyor.

Der Spiegel'e konuşan Komiserliğin Şefi Filippo Grandi, "Umarım başka bir büyük mülteci hareketi olmaz. Ama savaş öngörülemiyor." ifadelerini kullandı.