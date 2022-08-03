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    Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

    Asya ülkesine seslenen Zelensky, Rusya saldırılarına karşı Çin'in sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:00
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    Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

    Zelensky, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe video bağlantılı yöntemiyle katıldı.

    "Çin tarafsızlığını koruyor"

    Ukrayna lideri, savaş boyunca desteği için Avustralya'ya minnettar olduğunu belirtti.

    Çin'in, Rusya ile savaşta dengeyi sağladığını ve tarafsızlığını koruduğunu söyledi.

    "Moskova'ya karşı çıkmalılar"

    Diğer taraftan Zelensky, Çin'in çatışmalar konusunda Moskova'ya karşı çıkan ülkeler arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

    Zelensky ayrıca, Rus kuvvetlerinin, “barışçıl bir nüfusun toplu halde infazı” da dahil olmak üzere “yüz binlerce askeri suç” işlediğini anlatırken, şöyle dedi:

    "Dünya için sıradan bir şey olmamalı"

    "Yeni Rus vahşeti mesajları karşısında şok olduk. Bu, dünya için sıradan bir şey olmamalı, yoksa dünyanın buna katlandığı anlamına gelir."

    Vladimir Zelensky, Çin in Rusya ya karşı çıkmasını istedi #1


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