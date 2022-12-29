Vladimir Zelensky: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz

Zelensky, oluşturulan tahıl koridorunun öneminden bahsetti. Ukraynalı lider, AB üyeliğini hak ettiklerini de söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin Rusya ile sürdürdüğü savaşa ilişkin konuştu.

Zelensky, Ukrayna Parlamentosu'na hitap ederken, "Ukrayna mutlaka kazanacak." dedi.

Batı'da hiç kimsenin Rusya'dan korkmadığını savunan Zelensky, sözü Karadeniz Tahıl Girişimi'ne getirdi.

"Erdoğan'a minnettarız"

Zelensky, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilen koridor sayesinde Ukrayna limanlarından 15 milyon tondan fazla tahıl ürününün ihraç edildiğini anlattı.

Ukrayna lideri, katkılarından dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını vurguladı.

Türkiye'den Tahıl Koridoru'na destek

Zelensky, kendilerinin de ihtiyaç sahibi ülkelere tarımsal ürünlerin ulaştırılması yönünde "Ukrayna'dan Tahıl" konulu bir girişim başlattıklarını, Türkiye ile toplam 30'a yakın ülkenin, söz konusu girişimi desteklediğini belirtti.

"Rusya savaş suçu işliyor"

Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğini söyleyen Zelensky, suçlu olan herkesin yargılanması için uluslararası bir yargının kurulması gerektiğini savunarak, bu yönde gereken çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplumsal bütünlük vurgusu

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Rus tarafıyla yapılan esir takası sonucu 1456 Ukraynalı askerin serbest kaldığını ifade eden Zelensky, "Toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmemiz gerektiği gibi, toplumsal bütünlüğü de yeniden sağlamalıyız." dedi.

"Ukrayna AB üyeliğini hak etti"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı bugün Ukrayna'ya silah desteği yaptığını belirten Zelensky, "Ve tarihte ilk kez, Avrupa Birliği bu tür büyük ölçekli saldırılara karşı savunma yardımı yapıyor." şeklinde konuştu.

Zelensky, AB'nin ülkesine bu yıl "aday ülke" statüsünü verdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu statüyü çoktan hak etti." dedi.

"Müzakerelere başlamanın zamanı geldi"

Ülkesinin bir AB üyesi olması gerektiğini vurgulayan Zelensky, "Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda müzakerelere başlamanın zamanı geldi." diye konuştu.

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerinin başkent Kiev'e de girmeye çalıştıklarını ama Ukrayna ordusunca geri püskürtüldüklerini ifade eden Zelensky, "Ukraynalı askerler işgalcileri Kiev'den kovdu ve bu, tam ölçekli savaşta ilk dönüm noktasıydı." dedi.

"1800'den fazla şehir ve köyü kurtardık"

Kendilerine desteğinde bulunan ülkelere teşekkür eden Zelensky, bu silahlar sayesinde Ukrayna ordusunun başarılı karşı saldırılar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Zelensky, "Ukrayna'nın 1800'den fazla şehir ve köyünü işgalcilerden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın da silah üretecek imkanlara sahip olduğunu, bazı silahları ürettiğini, bazılarını da yeni üretmeye başladığını aktaran Zelensky, "Ukraynalı silah markalarının da tüm dünyanın ilgisini çekeceği zamanın geleceğinden emin olabilirsiniz." dedi.

AA'nın haberine göre, Zelensky, Ukrayna halkının uzun süredir hayal ettiği zafere doğru ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.