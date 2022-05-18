Vladimir Zelensky: 'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim

Ukrayna Lideri Zelensky, 75. Cannes Film Festivali'ndeki konuşmasında Vladimir Putin için "diktatör" ifadesini kullandı.

Rusya saldırılarının altındaki Ukrayna, direniş mücadelesini sürdürüyor.

Savaşta üçüncü aya yaklaşılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky video konferansla 75. Cannes Film Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Vladimir Putin'e: Şimdi de bir diktatör var

Konuşmasında İkinci Dünya Savaşı ve Charlie Chaplin’in 1940 tarihli "Diktatör" isimli filminden de bahseden Zelensky, "Charlie Chaplin'in 'Diktatör' (filmi) zamanında gerçek 'diktatörü' öldürmedi ancak bu film sayesinde sinema sessizliğinden çıktı. Kelimenin tam anlamıyla sessizliğinden (çıktı). Sinema konuşuyordu ve gelecek zaferin sesiydi." dedi.

AA'nın haberine göre Zelensky, o günden bu yana insanlığın çok sayıda film çektiğini belirterek Putin'e atfen, "Savaşın dehşetinin devamı olmayacağını düşünebilirdik ancak zamanında olduğu gibi şimdi de bir 'diktatör' var." diye konuştu.

"Kaybedeceğinden eminim"

Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtığını hatırlatan Zelensky, Rus ordusunun girdiği bölgelerde çok sayıda kişiyi öldürdüğünü, bunların arasında 229 çocuğun da bulunduğunu söyledi. Zelensky, savaşmaya devam edeceklerini, başka seçeneklerinin olmadığını belirtti.

"'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim." diyen Zelenski, "Sinemanın sessiz olmadığını kanıtlamak için yeni bir Chaplin’e ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.