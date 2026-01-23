Vladimir Zelensky: Donbas meselesi Abu Dabi’de tartışılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken ABD, taraflar arasındaki müzakerelere öncülük ediyor.

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, ilk kez yapılacak üçlü görüşme kapsamında güvenlik konularını görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TOPRAK MESELESİ KONUŞULACAK

Zelensky, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta toprak meselesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde bugün ve yarın yapılacak ABD-Ukrayna-Rusya arasındaki üçlü görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

"DONBAS MESELESİ ANAHTAR KONU"

"Donbas meselesi anahtar konu. Üç tarafın bunu Abu Dabi’de bugün ve yarın nasıl gördüğü tartışılacak." diyen Zelensky, Kiev için ABD güvenlik garantileriyle ilgili bir anlaşmanın hazır olduğunu ve imzalanması için sadece Trump’tan belirli bir tarih ve yer beklediğini sözlerine ekledi.

DONDURULAN VARLIKLARIN RUSYA İÇİN KULLANILMASI "SAÇMALIK"

Moskova’nın dondurulmuş varlıklarının Rus topraklarındaki yeniden inşanın finanse edilmesinde kullanılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Zelensky, Rusların kendi bölgelerini yeniden inşa etmek için paranın kullanılmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Zelensky, "Elbette varlıkların Ukrayna için kullanılmasını savunacağız ve tüm dondurulmuş varlıkların Ukrayna tarafından kullanılması konusunda bu tamamen adil." dedi.

ÜÇ HEYET ABU DABİ'DE GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Uşakov, açıklamasında Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin güvenlik konularını görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geleceğini açıkladı.

GRU BAŞKANI RUS HEYETİNE ÖNDERLİK EDECEK

Müzakere grubunun oluşturulduğunu kaydeden Uşakov, "Heyetimiz önümüzdeki birkaç saat içinde BAE’ye uçuyor. Heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek." dedi.

KİRİLL DMİTRİYEV İLE WITKOFF AYRICA KONUŞACAK

Uşakov, Putin’in özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile Witkoff’un Abu Dabi’de ayrıca görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İlk kez gerçekleştirilecek olacak üçlü görüşmenin, akşam saatlerinde başlaması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.