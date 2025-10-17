Vladimir Zelensky ek hava savunma sistemleri için ABD'ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin başkenti Washington'a ulaştığını ifade etti.

Zelensky, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum" ifadesini kullandı.

Temaslarında özellikle ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelensky, "Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp günlük saldırılar düzenlerken biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak, "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelensky, Rusya ile müzakereler konusunda barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.