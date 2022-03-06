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    Vladimir Zelensky, Elon Musk ile görüştü

    Ukrayna lideri, Musk ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. SpaceX'in sahibini savaştan sonra Ukrayna'ya davet eden Zelensky, Starlink ve uzay projelerine değindi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.03.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 14:27
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    Vladimir Zelensky, Elon Musk ile görüştü

    Rusya ile savaş döneminde Ukrayna'nın internet kesintisi yaşamasının önüne geçmek isteyen SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i geçtiğimiz günlerde söz konusu ülkede kullanıma açtı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Musk ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmesinde Starlink desteği için teşekkür etti.

    ELON MUSK'A UKRAYNA DAVETİ

    Görüşmeden bazı anlar paylaşılırken, Zelensky'nin Musk'ı savaş bittikten sonra Ukrayna'ya davet ettiği görüldü.

    Ukrayna lideri, "Savaştan sonra, eğer vaktiniz olursa, sizi davete ediyorum." dedi. Ziyarete yeşil ışık yakan SpaceX'in sahibi, "Dört gözle bekliyorum" şeklinde karşılık verdi.

    Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, şunları aktardı:

    STARLINK VE UZAY PROJELERİ AÇIKLAMASI

    "Elon Musk ile konuştum. Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için kendisine minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için bir diğer Starlink sistemi grubunu teslim alacağız. Olası uzay projelerini görüştük. Ama bundan savaştan sonra bahsedeceğim."

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