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    Vladimir Zelensky, esir değişimi için Türkiye'ye teşekkür etti

    Zelensky, "Türk yetkililer, esirlerin serbest bırakılmasında yardımcı oldu" dedi.
    • 13.10.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:28
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    Vladimir Zelensky, esir değişimi için Türkiye'ye teşekkür etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) video konferans yöntemiyle katıldı.

    Konuşmasında Zelensky, Türkiye'nin esir değişimindeki rolüne vurgu yaptı.

    Zelensky, Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu rolü nedeniyle Ankara'ya teşekkür etti.

    "Türk yetkililer bize yardımcı oldu"

    Ukraynalı savaş esirlerine hem kendilerinin hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ulaşamadığını, bu esirlere işkence edildiğini öğrendiklerini belirten Zelensky, şöyle dedi:

    "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür etmek istiyorum."

    Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 230 gündür devam ettiğini, her sabah 'Rusya'nın bir sonraki hedefi ne olacak?' sorusuyla güne uyandıklarını dile getiren Zelensky, Rusya'nın diplomatik alanda mümkün olduğu kadar izole edilmesi, siyasi ve askeri liderlerine baskı yapılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

    Vladimir Zelensky, esir değişimi için Türkiye ye teşekkür etti #1

    "Biz terörist değiliz, sivil öldürmüyoruz"

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Silahlar sustuğunda diplomasi en güçlü araçtır. Bugün Rusya'yla diplomasi mümkün değil." diyerek, bazı ülkelerin bu meselede hiçbir şey olmamış gibi davrandığını kaydetti.

    Zelensky, "Biz terörist değiliz, Rus sivil öldürmüyoruz. Ancak Rus toplumuna bu savaşın kendilerine pahalıya mal olacağı gösterilmeli. Onların liderleri bu savaşı başlattı." görüşünü paylaştı.

    Vladimir Zelensky, esir değişimi için Türkiye ye teşekkür etti #2

    "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için..."

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmesini bir zafer olarak nitelendiren Zelensky, AKPM'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanıyan ilk kurum olması yönündeki beklentisini dile getirdi.

    AA'nın aktardığına göre, Zelensky, "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için özel mahkeme oluşturma konusunda özel bir rolünüz var." diye konuştu.


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