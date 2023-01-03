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    Vladimir Zelensky: Geceler oldukça hareketli geçebilir

    Ukrayna lideri, Rusya'nın İHA'lı saldırılarının artabileceğini söyledi. Zelensky, "Ekstra dikkatli olmalıyız" mesajı verdi.
    • 03.01.2023 - 08:42
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:08
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    Vladimir Zelensky: Geceler oldukça hareketli geçebilir

    Çatışmaların nispeten azaldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tekrar hareketli günler yaşanıyor.

    Ukrayna, Donetsk'te düzenlediği füze saldırısında 400 Rus askerini öldürdüğünü duyurdu. Rusya'dan gelen açıklamalarda önemli oranda kayıplar verildiği ancak sayının 63 olduğu belirtildi.

    Zelensky'nin Rusya uyarısı

    Son tabloyu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun artan saldırılarına maruz kalabileceklerini söyledi.

    Sosyal medya üzerinden halka seslenen Zelensky, Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların devam ettiğini anlattı.

    "Geceler oldukça hareketli geçebilir"

    Zelensky, "Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir.

    Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var." dedi.

    Vladimir Zelensky: Geceler oldukça hareketli geçebilir #1

    "Ekstra dikkatli olmalıyız"

    Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelensky, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelensky, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

    Vladimir Zelensky: Geceler oldukça hareketli geçebilir #2

    Finansal destek beklentisi

    AA'nın aktardığına göre, Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelensky, şöyle dedi:

    "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir."

    Vladimir Zelensky: Geceler oldukça hareketli geçebilir #3


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