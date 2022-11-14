Vladimir Zelensky: Herson'da 400'den fazla savaş suçu kanıtı var

Zelensky, Rus ordusunun çekilmesine rağmen bölgedeki tehlikenin sürdüğünü vurguladı. Ukraynalı lider, "Aynı vahşetleri ardında bıraktılar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın çekildiği Herson ile ilgili açıklama yaptı.

Ulusa seslenen Zelensky, bölgede savaş suçlarının araştırıldığını söyledi.

"Rus ordusu, aynı vahşetleri ardında bıraktı"

Zelensky, "Yetkililer, şimdiden 400'den fazla Rus savaş suçunu belgeledi, hem sivillerin hem de askeri personelin cesetleri bulundu." dedi.

Herson'da katliam yaşandığını savunan Zelensky, "Rus ordusu, Herson bölgesinde, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşetleri ardında bıraktı." ifadesini kullandı.

"Durum çok tehlikeli"

Ukrayna lideri, "geride kalan Rus asker ve paralı askerlerinin tutuklanması ve sabotajcıların etkisiz hale getirilmesinin de sürdüğünü" sözlerine ekledi.

Zelensky, ayrıca “Herson bölgesindeki durum hâlâ çok tehlikeli” uyarısında bulundu.

Zelensky'den mayın uyarısı

"Her şeyden önce, mayınlar var." diyen Zelensky, "Ne yazık ki, mayınları temizlerken bir istihkamcımız öldü ve dört kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson'daki savunma hattının tamamen Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildiğini, nehrin sağ yakasında askeri birliklerinin kalmadığını açıklamıştı.