Vladimir Zelensky: Herson’da 60 yerleşim yeri geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki 60 yerleşim yerini geri aldığını duyurdu. Zelenski, Rus birliklerinin altyapıyı yok ettiğini belirtti.

24 Şubat'ta Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş tüm yıkımına rağmen devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus birliklerinin Herson’dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vladimir Zelensky, şu anda işgal altında olan tüm kentlerde Herson’dakine benzer karşılamaların olacağını ifade ederek, "Bu tür karşılamaları daha çok göreceğiz. Halen işgal altındaki şehir ve köylerde. Kimseyi unutmadık, kimseyi bırakmayacağız. Savunma operasyonlarımız ve diplomasimiz sayesinde, devlet sınırımıza, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırının tüm bölümlerine kesinlikle ulaşacağız." dedi.

"Herson'da 60 yerleşim yeri geri alındı"

Rus birliklerinin çekilmeden önce kritik altyapıyı yok ettiğini vurgulayan Zelensky, "İşgalciler Herson'dan kaçmadan önce tüm kritik altyapıyı yok ettiler, iletişim, su temini, ısı, elektrik... Rusların her yerde aynı amacı var. İnsanlarla mümkün olduğunca alay etmek. Ama her şeyi geri getireceğiz. İnanın bana." diye konuştu.

Zelensky, ayrıca Herson bölgesinde 60 yerleşim yerinin de geri alındığını duyurarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polis tedbirleri almaya başladı"

"Herson bölgesindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde savunma güçleri kontrolü ele geçirdi, polis tedbirleri almaya başladı. Herson'da da önlemler alınmaya devam ediyor. Kurtarılan bölgenin her yerinde bomba imha uzmanlarımızın yapacak çok işi var. Mayınlar, tetik telleri ve patlamamış mühimmat gibi yaklaşık 2 bin patlayıcı madde halihazırda temizlendi. Şimdi tüm Herson sakinlerine dikkatli olmalarını ve işgalciler tarafından bırakılan binaları ve nesneleri bağımsız olarak kontrol etmeye çalışmamalarını söylemek çok önemli. Lütfen, eğer kasaba halkıyla bir bağlantınız varsa, bunu onlara ilettiğinizden emin olun."