Petrol
95.02
-1.01%
Euro
19.1276
-0.48%
Dolar
18.6068
0.33%
Altın
1.049
-0.42%
Borsa
4554
2.21%
Bitcoin
319.945
0.24%
BTXN Coin
6.57
3.46%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Vladimir Zelensky, Herson'u ziyaret etti

    Zelensky, halk tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Bölgeyi gezen Zelensky, "Halkın enerjisini hissetmek için geldim" dedi.
    • 14.11.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky, Herson'u ziyaret etti

    Rus birlikleri, Herson'dan çekilmeyi tamamladı.

    Ukrayna güçleri, bölgede kontrolü yeniden ele aldı.

    Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, tekrar kontrolün sağlandığı Herson'u ziyaret etti.

    Herson'da Zelensky'e sevgi gösterisi

    ​​​​​​​Kente giden Zelensky, burada Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

    Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelensky'e vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

    "Halkın enerjisini hissetmek için buradayım"

    AA'nın haberine göre, açıklama yapan Zelensky, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

    Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelensky, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

    Vladimir Zelensky, Herson'u ziyaret etti ViDEO

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #1

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #2

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #3

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #4

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #5

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #6

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #7

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #8

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #9

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #10

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #11

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #12

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #13

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #14

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #15

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #16

    Vladimir Zelensky, Herson u ziyaret etti #17


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir: Siz 7 diye sevinin
    Futbol

    Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir: Siz 7 diye sevinin

    Beşiktaş'ta Tayyip Talha gelişmesi
    Futbol

    Beşiktaş'ta Tayyip Talha gelişmesi

    Görüş Bildir