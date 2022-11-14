Zelensky, halk tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Bölgeyi gezen Zelensky, "Halkın enerjisini hissetmek için geldim" dedi.

Rus birlikleri, Herson'dan çekilmeyi tamamladı.

Ukrayna güçleri, bölgede kontrolü yeniden ele aldı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, tekrar kontrolün sağlandığı Herson'u ziyaret etti.

Herson'da Zelensky'e sevgi gösterisi

​​​​​​​Kente giden Zelensky, burada Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelensky'e vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

"Halkın enerjisini hissetmek için buradayım"

AA'nın haberine göre, açıklama yapan Zelensky, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelensky, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Vladimir Zelensky, Herson'u ziyaret etti ViDEO