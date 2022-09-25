Vladimir Zelensky: İsrail'in silah vermemesinden dolayı şoktayım

Ukrayna lideri, "Neden bize hava savunması sağlayamadıklarını anlamıyorum" diye konuştu.

Kiev yönetimi, Batılı ülkelerin yanı sıra İsrail'den silah sistemleri tedarik etmek istiyor.

Ancak Ukrayna, füzelere karşı geliştirilen Demir Kubbe sistemine ilişkin talebinde istediği yanıtı alamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in yanıt vermemesine "şaşırdığını" söyledi.

Zelensky: İsrail'e ne olduğunu bilmiyorum

Zelensky, "İsrail'e ne olduğunu bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, şoktayım çünkü neden bize hava savunması sağlayamadıklarını anlamıyorum." dedi.

Reuters, "Zelensky'nin yorumları, İsrail'in silah gönderme konusundaki isteksizliğine dair mart ayında yaptığı açıklamalardan daha güçlüydü." tespitinde bulundu.

Suriye ve Rusya ayrıntısı

İsrail ise Ukrayna'ya "elinden geldiğince" yardım edeceğini söyleyerek herhangi bir taahhütte bulunmamıştı.

Londra merkezli haber ajansı ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırılarını kınayan İsrail'in, zaman zaman saldırı düzenlediği Suriye'de Moskova ile bağları germekten çekindiğini yazdı.

"İsrail'in zor bir pozisyonda olduğunu anlıyorum"

Açıklamasının devamında Zelensky, "(İsrail'in) Suriye ve Rusya ile ilgili konularda zor bir pozisyonda olduğunu anlıyorum." diye konuşurken, suçlamada bulunmadığını vurguladı.

Ukrayna lideri, sözlerini, "Gerçekleri belirtiyorum. İsrail liderliğiyle yaptığım görüşmeler, Ukrayna'ya yardım etmek için hiçbir şey sağlamadı." şeklinde tamamladı.