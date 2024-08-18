Vladimir Zelensky: Kursk’taki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz
DHA

Rusya-Ukrayan savaşı yeniden alevlendi.

Taarruza geçen Ukrayna, topraklarına girdi.

"RUSYA İÇİNDE POZİSYONUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ"

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ordusunun Kursk’taki faaliyetlerinin ‘istedikleri gibi gittiğini’ belirterek, “General Syrskyi Kursk bölgesindeki ilerleyişimizin devam ettiğini bildirdi.

Operasyon tam da beklediğimiz gibi gelişiyor. Ukraynalıların cesareti büyük işler başarıyor. Şimdi mevzilerimizi güçlendiriyoruz.

Varlığımızın dayanak noktası giderek güçleniyor. Rus askeri personelini yakalayan ve böylece Rusya'nın elindeki savaşçılarımızın ve sivillerin serbest bırakılmasını sağlayan tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

General Syrskyi ayrıca Kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulan alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)