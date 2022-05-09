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    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi

    Patron adlı köpek, Zelensky'den ödül aldı. Kanada Başbakanı Trudeau da törene katılanlar arasındaydı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:37
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    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile yaşadıkları savaş nedeniyle her akşam yaptığı konuşmalarını ödül törenleriyle sonlandırıyor.

    Zelensky, son törende ise küçük bir köpeği ödüllendirdi.

    Acil Servis'in maskotuna ödül

    Ülkenin kuzeydoğusundaki Çernihiv kentindeki Rus mayınlarını ve patlayıcılarını koklayarak tespit eden Patron adlı köpek, Ukrayna Acil Servisi'nin maskotu haline geldi.

    Söz konusu köpek 200'den fazla patlayıcı cihaz buldu. Törende Kanada Başbakanı Justin Trudeau da hazır bulundu.

    Ceplerini karıştıran Trudeau, yemek aradı

    Köpeğin ödül aldığı sırada havladığı görülürken, salondan kahkahalar yükseldi. Trudeau'nun, köpeğe yemek bulmak için ceplerini karıştırdığı anlar da dikkat çekti.

    New York Times'ın haberine göre, Patron'un şöhrete yükselişi, Ukrayna'nın savaş anlatısına yardımcı olabilir.

    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi #1

    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi #2

    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi #3

    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi #4

    Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi #5


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