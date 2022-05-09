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- Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi
Vladimir Zelensky, mayınları tespit eden köpeğe devlet nişanı verdi
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 12:08
- Güncelleme : 09.05.2022 - 12:37
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile yaşadıkları savaş nedeniyle her akşam yaptığı konuşmalarını ödül törenleriyle sonlandırıyor.
Zelensky, son törende ise küçük bir köpeği ödüllendirdi.
Acil Servis'in maskotuna ödül
Ülkenin kuzeydoğusundaki Çernihiv kentindeki Rus mayınlarını ve patlayıcılarını koklayarak tespit eden Patron adlı köpek, Ukrayna Acil Servisi'nin maskotu haline geldi.
Söz konusu köpek 200'den fazla patlayıcı cihaz buldu. Törende Kanada Başbakanı Justin Trudeau da hazır bulundu.
Ceplerini karıştıran Trudeau, yemek aradı
Köpeğin ödül aldığı sırada havladığı görülürken, salondan kahkahalar yükseldi. Trudeau'nun, köpeğe yemek bulmak için ceplerini karıştırdığı anlar da dikkat çekti.
New York Times'ın haberine göre, Patron'un şöhrete yükselişi, Ukrayna'nın savaş anlatısına yardımcı olabilir.