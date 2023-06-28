Vladimir Zelensky: Muzaffer bir Ukrayna inşa edeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 28 Haziran'da kutlanan ülkesinin Anayasa Günü'nde konuştu.
Zelensky, parlamentoda milletvekillerine hitap ettiği konuşmasında Ukrayna'nın "küresel cesaret merkezi" haline geldiğini söyledi.
'Muzaffer Ukrayna' vurgusu
Zelensky, milyonlarca Ukraynalı'nın "muzaffer bir Ukrayna inşa etmek istediğini ve bunu gerçeğe dönüştüreceklerini" ifade etti.
BBC'nin haberine göre, Ukrayna lideri ve milletvekilleri, daha sonra Rusya ile savaşta ölen ve cephede savaşmaya devam eden Ukraynalı askerleri bir dakikalık alkışla onurlandırdı.
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