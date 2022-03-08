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Vladimir Zelensky, Naftali Bennett ile görüştü

Vladimir Zelensky, Naftali Bennett ile görüştü

İki isim arasında yeni bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede Bennett'e teşekkür eden Zelensky, savaşı sona erdirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.