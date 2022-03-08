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    Vladimir Zelensky, Naftali Bennett ile görüştü

    İki isim arasında yeni bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede Bennett'e teşekkür eden Zelensky, savaşı sona erdirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 16:23
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    Vladimir Zelensky, Naftali Bennett ile görüştü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, temaslarını uluslararası düzeyde liderlerle sürdürmeye devam ediyor.

    Zelensky, son günlerde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

    BENNETT'E TEŞEKKÜR ETTİ

    İkili arasında yeni bir görüşme daha yapıldı. Konuyla ilgili Zelensky, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Zelensky, İsrail'in Rusya ile arabuluculuk çabaları için Bennett'e teşekkür etti.

    Ukaynalı lider, paylaşımının devamında, "Savaşı ve şiddeti sona erdirmenin yollarını görüştük." ifadesini kullandı.

    Vladimir Zelensky, Naftali Bennett ile görüştü #1


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