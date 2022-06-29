Vladimir Zelensky: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız

Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Zelensky, "Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var, ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken NATO'dan destek bekleyen Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderlere seslendi.

Sözlerine NATO Zirvesi’nde liderlere hitap etme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu ifade ederek başlayan Zelensky, "Bugün gerçekten yeni bir hikayenin başlangıcı. Sadece NATO'nun doğu kanadı için değil, bir bütün olarak ittifak için, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için. Kremlin’in son derece agresif olduğu bir döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var." diye söyledi.

"Rusya eski topraklarına hükmetmek istiyor"

Rusya’nın hedeflerinin ‘bilindiğini’ ve ‘bariz’ olduğunu ifade eden Zelensky, "Rus liderliği dünyayı farklı görüyor. Örnek olarak, Litvanya’yı ittifakınızın bir üyesi olarak değil, Sovyetler Birliği’nin bir cumhuriyeti olarak görüyorlar. Ancak onlar (Rusya) bunu olası bir gelecek olarak görüyorlar, tekrar hükmetmek istiyorlar. Aynı şey Rusya'nın komşusu olan her ülke için de geçerli. Bir zamanlar Moskova'nın etkisi altında olan her devlet için." dedi.





Rusya 2 bin 800 füze fırlattı

Zelensky, Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana 2 bin 800’den fazla füze fırlatıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun sivilleri hedef aldığını belirterek, "Rus ordusu, mümkün olduğu kadar çok insanın şehirleri terk etmesini sağlamak için her şeyi yapıyor." dedi.

"Gıda krizinin sebebi Rusya"

Zelensky, gıda krizi, Ukrayna limanlarının ablukası, Rusya’nın tetiklediği kıtlığın bir araç olduğunu ve baskı yapma ve kaos yaratma amacıyla kullanıldığını söyleyerek aynı durumun enerjide de söz konusu olduğunu ifade etti. Zelensky, "Rusya'nın gerçek hedeflerini görmemiz gerekiyor. Ve eğer farklı olsalardı, şimdi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma, ortak güvenlik elde etme arzusu olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinden memnunuz"

DHA'nın haberine göre Ukrayna’nın, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun, Rusya bu devletlere karşı harekete geçmeden önce gerçekleşmesinin çok iyi olduğunu belirten Zelenski, "Aslında bizim, Ukrayna’nın hedefleri sizinkiyle aynı. Avrupa kıtasında ve dünyada güvenlik ve istikrarla ilgileniyoruz. Rusya’yı gerçekten ana tehdidiniz olarak tanımlıyorsanız, onların ilk hedefini tam olarak desteklemelisiniz. Bu Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı bir savaşı değil, Avrupa'daki koşulları dikte etme hakkının savaşıdır. Bu nedenle, Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü durduracak bu tür yaptırımlar, silah, finans ve siyasi olarak Ukrayna'yı şimdi bile desteklemek mutlak bir zorunluluktur." şeklinde konuştu.