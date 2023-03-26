Vladimir Zelensky: Ortaklarımızdan daha fazla mühimmat bekliyoruz Ağır silahlar olmadan karşı koyamayacaklarını belirten Zelensky, "Savaştayız ve bekleyemeyiz" dedi.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batılı ülkelerden askeri destek talebini bir kez daha dile getirdi.

Japonya basınından Yomiuri Shimbun gazetesine konuşan Zelensky, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarının, Batılı müttefikler daha fazla askeri destek göndermeden gerçekleştirilemeyeceğini söyledi:

Daha fazla mühimmat çağrısı

Ortaklarımızdan daha fazla mühimmatın gelmesini bekliyoruz. (Beklenen saldırı) Henüz başlayamayız. Cesur askerlerimizi, tanklar, ağır silahlar ve uzun menzilli roketler olmadan cephe hattına gönderemeyiz.

"Savaştayız ve bekleyemeyiz"

Zelensky, Batılı müttefiklerine seslendiği konuşmasında, "Siyasi iradeniz varsa, bize yardım etmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Savaştayız ve bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Birkaç haftadır Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı bir bahar saldırısı başlatacağı konuşuluyor.

Ukraynalı komutanlar bunun yakında olabileceğini ima ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi, saldırıların "çok yakında" düzenlenebileceğini belirtti.

"Askeri planları üç kişi açıklama hakkına sahip"

BBC'nin aktardığına göre, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, yalnızca üç kişinin askeri planları açıklama hakkına sahip olduğunu ifade ederek, bunların Devlet Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olduğunu anlattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022'den bu yana devam ediyor.

Taraflar barış masasına oturmaları için ikna edilmeye çalışılsa da henüz bir sonuca varılamadı.