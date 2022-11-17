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    Vladimir Zelensky: Polonya'ya düşen füze kimin yüzde 100 bilmiyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Polonya'ya düşen füzelerin kime ait olduğunu yüzde 100 bilmediklerini söyledi.
    • 17.11.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:26
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    Vladimir Zelensky: Polonya'ya düşen füze kimin yüzde 100 bilmiyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.

    Zelensky, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı bombaladığı esnada Polonya'ya düşen ve 2 kişinin ölümüne neden olarak NATO ülkelerini teyakkuza geçiren füzelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Ben yüzde 100 bilmiyorum"

    AA'nın haberine göre füzelerle ilgili olarak Zelensky, "Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.

    Zelensky, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini aktardı.

    "Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız." diyen Zelensky, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.

    Vladimir Zelensky: Polonya ya düşen füze kimin yüzde 100 bilmiyoruz #1


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