Vladimir Zelensky, Rus enerji sektörüne yaptırım istedi

Ukraynalı lider, G7 liderlerine çağrıda bulundu. Rusya'nın enerji alanında hedef alınması gerektiğini söyleyen Zelensky, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, G7 toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Zelensky, zirvedeki konuşmasında Moskova yönetimine yeni yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Rus enerji sektörüne yaptırım çağrısı

Rusya'nın enerji sektörünün yaptırımlarla bloke edilmesini isteyen Zelensky, G7 liderlerine yaptığı çağrıda, söz konusu ülkenin petrol ve gaz ticaretinden elde ettiği gelirlerin "istikrarının bozulması" çağrısında bulundu.

Tavan fiyat uygulanmasını istedi

Rus güçlerinin Ukrayna'daki enerji altyapısını yönelik saldırılarına işaret eden Zelensky, buna Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına tavan fiyat uygulamasıyla yanıt verilmesini talep etti.

Putin ile görüşme ihtimalini reddetti

Zelensky, Telegram hesabından da açıklama yaparak, "Terör devleti için sıfır kâr olmalı." şeklinde ifade kullandı.

Ukraynalı lider, barışı engellemekle suçladığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile müzakere ihtimalini de reddetti.

"Belarus sınırına izleme misyonu kurulmalı"

Vladimir Zelensky, diğer taraftan Ukrayna-Belarus sınırında uluslararası bir izleme misyonu kurulmasını talep etti.

Bu çağrı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, askerlere Ukrayna yakınlarında Rus güçleriyle konuşlanma emri vermesinden sonra geldi.

Sözü askeri ekipmanlara getiren Zelensky, yeterli hava savunma desteğinin sağlanmasını istedi.