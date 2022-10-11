Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0454
0.09%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3574
-0.22%
Bitcoin
359.210
-0.80%
BTXN Coin
8.04
-8.42%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Vladimir Zelensky, Rus enerji sektörüne yaptırım istedi

    Ukraynalı lider, G7 liderlerine çağrıda bulundu. Rusya'nın enerji alanında hedef alınması gerektiğini söyleyen Zelensky, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky, Rus enerji sektörüne yaptırım istedi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, G7 toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

    Zelensky, zirvedeki konuşmasında Moskova yönetimine yeni yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

    Rus enerji sektörüne yaptırım çağrısı

    Rusya'nın enerji sektörünün yaptırımlarla bloke edilmesini isteyen Zelensky, G7 liderlerine yaptığı çağrıda, söz konusu ülkenin petrol ve gaz ticaretinden elde ettiği gelirlerin "istikrarının bozulması" çağrısında bulundu.

    Tavan fiyat uygulanmasını istedi

    Rus güçlerinin Ukrayna'daki enerji altyapısını yönelik saldırılarına işaret eden Zelensky, buna Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına tavan fiyat uygulamasıyla yanıt verilmesini talep etti.

    Putin ile görüşme ihtimalini reddetti

    Zelensky, Telegram hesabından da açıklama yaparak, "Terör devleti için sıfır kâr olmalı." şeklinde ifade kullandı.

    Ukraynalı lider, barışı engellemekle suçladığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile müzakere ihtimalini de reddetti.

    Vladimir Zelensky, Rus enerji sektörüne yaptırım istedi #1

    "Belarus sınırına izleme misyonu kurulmalı"

    Vladimir Zelensky, diğer taraftan Ukrayna-Belarus sınırında uluslararası bir izleme misyonu kurulmasını talep etti.

    Bu çağrı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, askerlere Ukrayna yakınlarında Rus güçleriyle konuşlanma emri vermesinden sonra geldi.

    Sözü askeri ekipmanlara getiren Zelensky, yeterli hava savunma desteğinin sağlanmasını istedi.

    Vladimir Zelensky, Rus enerji sektörüne yaptırım istedi #2


    2 aracın içinden 31 kaçak göçmen çıktı
    3. Sayfa

    2 aracın içinden 31 kaçak göçmen çıktı

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ekim Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ekim Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir