Vladimir Zelensky, Rus esaretinden kurtulan asker sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya ile süregelen savaş sırasında esir alınan Ukrayna askerlerinin 1.300'den fazlasının esaretten kurtulduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ediyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Vlaimir Zelensky, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlattı.

"1.300'den fazla Ukraynalı, Rus esaretinden kurtuldu"

En son 1 Aralık'ta Rusya ile yaptıkları esir takasıyla 50 Ukraynalı askeri personelin evlerine döndüğünü kaydeden Zelensky, şimdiye kadar toplam bin 300'den fazla Ukraynalının Rus esaretinden kurtulduğunu bildirdi.

"Ukrayna'nın tamamı özgür olacak"

Zelensky, "Hepsini geri getirelim. Ukrayna'nın tamamı özgür olacak. Tüm Ukraynalılar evde olacak." dedi.

Ukrayna'da din hizmetleri kurumlarında Rus gizli servislerinin yetkisinin azaltılması için güvenlik güçleri ile toplantı düzenlediklerini kaydeden Zelensky, şöyle devam etti:

"Ulusal güvenliği sağlamaktan sorumlu tüm kurumlar, Rus özel servislerinin Ukrayna'nın dini ortamındaki yıkıcı faaliyetlerini tespit etmek ve bunlara karşı uygulanacak önlemleri güçlendirmelidir. Ve kişisel yaptırımlara başvurun. İsimler yakında açıklanacak."