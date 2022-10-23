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    Vladimir Zelensky: Rus füzelerinin çoğunu düşürüyoruz

    Zelensky, Rus ordusunun hava saldırılarına dair mesajlar verdi.
    • 23.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 10:02
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    Vladimir Zelensky: Rus füzelerinin çoğunu düşürüyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleden bahsetti.

    Rus ordusu, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli ülkelerini füzelerle ve drone saldırılarıyla hedef alıyor.

    Zelensky: Çok geniş ölçekte saldırı başlattılar

    Askeri altyapıların yanı sıra sivil hedefler de vurulan yerler arasında. Zelensky, Rusya'nın altyapıya "çok geniş ölçekte" saldırılar başlattığını söyledi.

    Ülkenin batı, orta ve güney bölgelerine işaret eden Zelensky, "Bu son büyük saldırının coğrafyası çok geniş." dedi.

    Hava saldırılarını etkisiz hale getirme çabalarına değinen Zelensky, bunu büyük oranda başardıklarını kaydetti.

    "Seyir füzelerinin ve İHA'ların çoğunu düşürüyoruz"

    Ukrayna lideri, konuyla ilgili olarak, "Tabii ki, Rus füzelerinin yüzde 100'ünü düşürecek ve insansız hava araçlarına saldıracak teknik yeteneğe sahip değiliz. Ortaklarımızın da yardımıyla bunu yavaş yavaş başaracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

    Reuters'ın aktardığına göre, Vladimir Zelensky, "Şimdiden seyir füzelerinin ve insansız hava araçlarının (İHA) çoğunu düşürüyoruz." diye ekledi.

    Vladimir Zelensky: Rus füzelerinin çoğunu düşürüyoruz #1

    Vladimir Zelensky: Rus füzelerinin çoğunu düşürüyoruz #2

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