Vladimir Zelensky: Rus füzelerinin enerji tesislerini vurması insanlık suçudur

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne hitabında, Rusya’nın bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya füze saldırılarını da artırdı.

Sona olarak Rus ordusu, Ukrayna'nın altyapı tesisini hedef almasıyla ülkede elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

2 günlük bebek öldü

Savaş süresince sık sık röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi First Lady Olena Zelenska, dün yeni bir açıklamada bulundu.

Zelenska, “Bu gece Zaporijya bölgesindeki doğum hastanesi hedef oldu. İki günlük erkek çocuk öldü...” ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı güçlü bir tepki bekliyor

Vladimir Zelensky de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya saldırılarına değinerek hayatını kaybeden bebeği gündemine aldı.

İHA'nın aktarımıan göre; videokonferans yoluyla konuşama yapan Zelensky, Rusya’ya karşı güçlü bir tepki beklediğini dile getirdi.

"Bu füzeler Rus terör formülünün ana noktalarından biridir"

Bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenlendiğini söyleyen Zelensky, “Zaporijya bölgesine, hastaneye, doğumhanenin bulunduğu binalara başka bir füze saldırısı düzenlendi. Rus teröristler bir bebeğin hayatını aldı, bir Rus füzesi tarafından öldürüldüğünde 2 günlüktü. Vışhorod şehrinde bir konut binası vuruldu, 35 kişi yaralandı, 4 kişi öldü. Bu füzeler Rus terör formülünün ana noktalarından biridir. Sadece bir günde neredeyse 70 füze enerji altyapımızı hedef aldı.” ifadelerini kullandı.

"Apaçık bir insanlık suçudur"

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğünü ve milyonlarca insanın elektriksiz kaldığını belirten Zelensky, “Rus füzelerinin enerji tesislerini vurması sonucu milyonlarca insanın elektrik, ısı ve sudan mahrum kalması, bu apaçık bir insanlık suçudur. Sizi, insanlığı ve yaşamı korumak için somut adımlar atmaya çağırıyorum.” dedi.