Vladimir Zelensky: Rus pilotlar sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacak

Rusya'nın hava saldırılarına Zelensky'den sert tepki geldi. Ukrayna lideri, "Öyle ya da böyle bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı, neredeyse 1 aydır devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşta Rus pilotlara sivilleri hedef aldıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Zelensky, "er ya da geç" Rus pilotlarının sivilleri öldürmekten sorumlu olacağını söyledi.

"ÖYLE YA DA BÖYLE BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Rus pilotların yerine getirdikleri emirler üzerinde düşünmediğini belirten Zelensky, "Çünkü sivilleri öldürmek suçtur. Bunun sorumlusu kaçınılmaz şekilde siz olacaksınız." dedi.

Konuşmasının devamında Zelensky, "Özellikle Mariupol üzerindeki bombardıman uçağından bahsediyoruz. Öyle ya da böyle bedelini ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

"RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna lideri ayrıca, Herson'da Chornobaivka yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir Rus uçağını düşürdüğünü kaydetti.

Ateşkese ilişkin Rusya ile yürütülen müzakerelere de değinen Vladimir Zelensky, "Adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

MARİUPOL'DEKİ DURUMDAN BAHSETTİ

Zelensky, yaklaşık 100 bin sivilin Mariupol'de kuşatma altında, insanlık dışı koşullarda, yiyecek olmadan, susuz ve ilaçsız durumda olduğunu sözlerine ekledi.