Vladimir Zelensky: Rus şirketler enerjide kriz yaratıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Zelensky burada piyasalarda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğinin yanı sıra Avrupa'nın bağımsızlığına karşı bir savaş başlattığını vurgulayan Zelensky, "Enerji fiyatları çok yükseldi. Kış geldiğinde daha fazla artabilir. Ortada bir de nükleer tehlike var. Çernobil felaketini hatırlamalı ve dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Rus şirketler kriz yaratıyor

Zelensky, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar. Rusya sınırda göndermediği, Avrupa'ya iletmediği gazı her gün yakıyor. İnsanlarımızı yaktıkları gibi yakıyorlar. Milyonlarca avro her gün yanıyor. İyice hesaplanmış bir durumla karşı karşıyayız. Önce problem yaratıyorlar, sonra çözüm sunmaya çalışıyorlar. " görüşünü paylaştı.

Rusya'nın nükleer enerji konusunda yeni tehlikeler yarattığına dikkati çeken Zelensky, "Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı. Ortada bir nükleer şantaj söz konusu. Ayrıca, Avrupa ülkelerine bir Rus vatandaşının vize alması, tatile gitmesi ve alışveriş yapması normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin Rusya piyasasından çıkıp çıkmama konusunda çekince duyması normal değil." ifadesini kullandı.

"Petrol değil enerji çağındayız"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise enerji dönüşümünde ve enerji piyasasında güvenin çok önemli olduğunu ve bu sene konferansın temasının "güven" olarak belirlendiğini belirtti.

Enerji piyasalarının çok büyük stres altında olduğunun altını çizen Store, "Avrupa'nın parçalanmasını bekliyorlar. Hata yapmamalıyız. Hükümetimiz, izolasyon değil, iş birliğinin çözüm olduğunun farkında. Politikamızı da buna göre belirliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Şirketlerimiz maksimum kapasitede üretim yapıyor"

Store, Norveç'in Avrupa için güvenilir bir enerji ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şirketlerimiz maksimum kapasitede üretim yapıyor. Enerji geçişinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyoruz. Karbon salımı konusunda çalışmalarımızı artıracağız. Hidrojenden yararlanma konusunda tamamen kararlıyız. Norveç, açık deniz rüzgarından yenilenebilir enerji üretmeyi taahhüt ediyor. Petrol çağında değiliz, enerji çağındayız. Şimdi güneş, rüzgar ve hidrojene gidiyoruz."

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da elektrikli araçlarda yaşanan gelişmelerin ve bu araçlara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Musk, petrol ve gaz çıkarmanın, medeniyetin sürmesi için devam etmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.