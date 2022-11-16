Vladimir Zelensky: Rusya, barışa füzelerle yanıt veriyor

Zelensky, Moskova'nın barış planına füzeli saldırılarla karşılık verdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kremlin ile yeniden müzakere ihtimaline dair açıklama yaptı.

Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Ukrayna'nın barış planı olduğunu, ancak bunun Rusya tarafından bozulduğunu savundu.

Ukraynalı lider, Rusya’nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına değindi.

Zelensky'den Rusya'ya suçlama

AA'nın haberine göre, Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelensky, şöyle dedi:

"Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor.

"Barış planının her maddesi için 10 füze fırlattılar"



Ona savaşı bitirmek için 10 madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için 10 füze fırlattı."