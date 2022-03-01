Vladimir Zelensky: Rusya, bundan sonra terörist devlettir

Vladimir Zelensky: Rusya, bundan sonra terörist devlettir

Ukrayna lideri, Harkov'u hedef alan saldırının ardından Moskova yönetimini sert ifadelerle hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'ya saldırılarında Harkov valilik binasını füzeyle hedef aldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'un bombalanmasının ardından açıklama yaptı.

MOSKOVA'YA SERT TEPKİ

Zelensky, "Ukrayna'nın Harjkov kentinin merkez meydanını hedef alan Rus roketi tam anlamıyla, gizlenmemiş bir terör. Rusya, bundan sonra terörist bir devlettir." dedi.

GECE BOYUNCA FÜZELİ SALDIRI

Harkov Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti.

Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.

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