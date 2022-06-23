Vladimir Zelensky: Rusya, Donbas'ı yok etmeyi hedefliyor

Ukrayna lideri, Rusya'nın amacının değişmediğini söyledi. Zelensky, "Tüm Donbas'ı adım adım yok etmek istiyorlar" dedi.

Daha önce Rus ordusundan yapılan açıklamada, Donbas ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrol sağlanması hedefi paylaşılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kurtarılması koşulsuz bir önceliktir." demişti.

Kiev yönetimi, Donbas ile ilgili oluşan tablo konusunda uyarıda bulundu.

"Zafere henüz ulaşmadılar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus kuvvetlerinin yakında söz konusu şehirleri kuşatabileceğini ve onları Ukrayna topraklarından ayırabileceğini söyledi.

Arestoviç, "Taktik bir Rus zaferi tehdidi var, ama zafere henüz ulaşmadılar." ifadesini kullandı.

"Donbas'ı adım adım yok etmek istiyorlar"

Arestoviç'in açıklaması, Zelensky'nin Moskova'yı Donbas bölgesini "yok etmeye" çalışmakla suçladığı bir dönemde geldi.

Zelensky, "Donbas'ta büyük hava ve topçu saldırıları oldu. İşgalcinin buradaki amacı değişmedi, tüm Donbas'ı adım adım yok etmek istiyorlar." diye konuştu.

Batı'ya çağrı: Silah teslimatlarını hızlandırın

Ayrıca Zelensky, Batılı liderlere ağır silah teslimatını hızlandırma çağrısını da yineledi.

BBC'nin aktardığına göre, Ukrayna lideri, "Silah teslimatlarının hızlanmasını tekrar tekrar vurguluyoruz." diye ekledi.